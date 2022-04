Coronavirus: anche oggi in provincia numeri in calo, scende il tasso di positività sotto il 14%

Numeri e tasso di positività in calo, quest’oggi in regione e nella nostra provincia in relazione al Covid-19. Sono infatti 1.979 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria su un totale di 14.258 tamponi, con il tasso di positività al 13,87%.

Dei nuovi contagi 174 si sono registrati a Imperia, 278 a Savona, 1.185 a Genova e 333 a La Spezia.

In totale i casi positivi nell'imperiese sono 1.873 (-85) mentre resta stabile il dato degli ospedalizzati in Asl 1: ci sono 34 ricoverati (uguale a ieri) in media intensità mentre sono tre i pazienti in terapia intensiva. In totale, in Liguria, sono 258 (-5) le persone che si trovano in ospedale e di queste 8 (-1) sono in terapia intensiva.

Sono purtroppo 6 i morti segnalati oggi, registrati tra il 1° e il 3 aprile. Di questi nessuno nella nostra provincia, dove rimane a zero il numero delle sorveglianze attive.

