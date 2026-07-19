Incendio tra Borello e San Romolo, fiamme ancora vive dopo oltre 24 ore di emergenza (Foto)

Sono tornate ad alimentarsi le fiamme nell'area della frazione di Borello, lungo la strada che conduce a San Romolo, già colpita dal vasto incendio che nelle ultime ore ha richiesto un intenso intervento di vigili del fuoco e protezione civile per ormai 24 ore. Verso la fine della mattinata la situazione sembrava essere sotto controllo, con ancora le operazioni di bonifica da concludere ma il peggio sembrava passato: un improvviso ritorno di fiamma ha però fatto ripartire il tutto.

Le squadre di terra sono nuovamente impegnate sul posto per arginare il nuovo fronte dell'incendio e valutare l'effettiva estensione della ripresa del rogo: a ravvivare il tutto sarebbe il vento della zona che continuando a soffiare avrebbe permesso alle poche fiamme ancora presenti di riprendersi.

Nel corso della mattinata le operazioni erano proseguite con il supporto di un Canadair e con l'arrivo di ulteriori rinforzi provenienti dalle province di Savona e Genova. L'incendio aveva avuto origine nel pomeriggio di ieri nella zona di Pian della Castagna, per poi allargarsi anche in zona Borello, divampando con veemenza, al punto che il fumo è diventato visibile anche dal centro città.

Nonostante il lungo lavoro di spegnimento e di bonifica dell'area interessata, il fuoco è quindi tornato a propagarsi nella stessa zona boschiva. Le operazioni di contenimento proseguono senza sosta, mentre è attivo nuovo impiego di un elicottero a supporto delle squadre impegnate sul terreno: dopo il rifornimento, è tornato in azione anche il Canadair.