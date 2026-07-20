Sanremo, venditori abusivi in via Matteotti tra borse e magliette. Sequestro di merce dalla polizia locale (Foto)

Nuovo episodio di lotta alla contraffazione a Sanremo: questa volta i componenti della polizia locale hanno sorpreso nel corso di un blitz pomeridiano diversi venditori abusivi lungo via Matteotti, che ha portato al sequestro di un notevole quantitativo di materiale contraffatto. Tra la merce requisita spicca il grande numero di maglie di calciatori, ovviamente non originali, che probabilmente, anche sulla scia dei Mondiali di calcio appena conclusi, erano state esposte per attirare gli acquirenti. Oltre a ciò sono stati sequestrati anche diversi falsi prodotti di marca, tra cui borse, portafogli, portatessere e cappelli. Un'operazione che conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto al commercio illecito, particolarmente presente nelle zone più frequentate della città.

Sorpresi dal blitz in un orario inconsueto, c'è stato un fuggi fuggi concitato con gli abusivi in fuga tra le persone e la mercanzia dispersa a terra. Tanta la merce sequestrata, al punto che gli agenti sono stati anche aiutati da alcune persone per recuperarla tutta. Le operazioni si sono svolte in tempi rapidi per sfruttare l'effetto sorpresa e nella massima sicurezza, così da evitare qualsiasi pericolo per tutti coloro che in quei momenti si trovavano nella via. "Un intervento rapido e coordinato", che ha consentito di portare a termine il sequestro senza particolari criticità.

L'episodio avviene a breve distanza dalla firma del protocollo sulla sicurezza sottoscritto dal Comune di Sanremo e da Indicam, proprio per andare a contrastare il fenomeno dei venditori abusivi. L'operazione rappresenta quindi un ulteriore segnale della volontà di intensificare i controlli sul territorio e di limitare la diffusione della merce contraffatta, tutelando sia il commercio regolare sia i consumatori.