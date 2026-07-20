Incendio tra Borello e San Romolo, notte di monitoraggio continuo: nelle prossime ore si valuteranno nuovi lanci aerei per la bonifica definitiva

Dopo oltre due giorni di intenso lavoro, la situazione nell'area boschiva tra Borello e San Romolo appare al momento sotto controllo, ma l'attenzione resta altissima. Nel corso della notte, infatti, Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile hanno monitorato costantemente la zona interessata dal vasto incendio divampato nel pomeriggio di sabato, evitando che eventuali focolai residui potessero nuovamente trasformarsi in un fronte attivo. Un presidio continuo, reso necessario dopo la riaccensione registrata nella giornata di ieri, quando il vento aveva alimentato alcune braci ancora presenti, rendendo indispensario il ritorno in azione dei mezzi aerei e delle squadre a terra.

Le operazioni di sorveglianza sono proseguite senza interruzioni per tutta la notte, con controlli mirati nei punti più delicati del perimetro interessato dal rogo. L'obiettivo è quello di intercettare tempestivamente qualsiasi ripresa delle fiamme e completare la bonifica in piena sicurezza. Il lavoro svolto nelle ultime ore ha consentito di mantenere stabile la situazione, ma la presenza di vegetazione ancora calda e di possibili ceppi fumanti impone prudenza. Le squadre resteranno operative anche nella giornata odierna, proseguendo le verifiche lungo tutta l'area interessata dall'incendio.

Nelle prossime ore sarà effettuata una nuova valutazione complessiva dello scenario. Se dovessero emergere criticità o punti ancora difficilmente raggiungibili dal personale a terra, potrebbe essere richiesto un ulteriore impiego dei mezzi aerei, con nuovi lanci d'acqua finalizzati a completare definitivamente la bonifica dell'area boschiva. La decisione sarà presa sulla base delle condizioni riscontrate dai tecnici e dall'evoluzione meteorologica, in particolare per quanto riguarda il vento, che nelle scorse ore aveva favorito la riattivazione di alcuni focolai.

L'incendio, sviluppatosi nella zona di Pian della Castagna e successivamente esteso verso Borello, ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi provenienti anche dalle province di Savona e Genova, con il supporto di Canadair ed elicotteri. Un intervento complesso che ha permesso di contenere un rogo di vaste proporzioni, il cui fumo era visibile anche dal centro di Sanremo. L'emergenza non può ancora dirsi definitivamente conclusa, ma il monitoraggio costante delle ultime ore rappresenta un ulteriore passo verso la completa messa in sicurezza dell'area.