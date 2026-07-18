San Romolo, l'incendio non è ancora domato: richiesto anche l'intervento del Canadair (Foto)

Prosegue l'operazione dei vigili del fuoco lungo la strada che conduce a San Romolo, dove nel pomeriggio si sono sviluppati due distinti incendi a breve distanza l'uno dall'altro. Nonostante il massiccio intervento dei soccorsi, le fiamme continuano a essere presenti e una densa colonna di fumo continua a innalzarsi, ben visibile anche dal centro di Sanremo.

Il primo rogo si è sviluppato nella zona di Pian della Castagna. In un primo momento alcuni residenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a contenere il principio d'incendio prima dell'arrivo dei soccorsi.

Successivamente, un secondo incendio è divampato circa 600-700 metri più a monte, nel tratto compreso tra Pian della Castagna e la frazione Borello. In quest'area sono attualmente impegnate quattro squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai volontari della Protezione civile del coordinamento provinciale, in un'intensa attività di spegnimento e messa in sicurezza.

Per fronteggiare l'emergenza si è reso necessario anche l'impiego dei mezzi aerei. Dopo l'intervento dell'elicottero, è stato richiesto anche il supporto del Canadair per cercare di contenere l'avanzata del fronte di fuoco.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio dovrebbe essere sotto controllo e non si registrerebbero, al momento, particolari criticità per abitazioni o persone. Tuttavia, sul posto le fiamme continuano ancora a divampare e il fumo continua a levarsi dalla zona interessata dal rogo, rendendo necessario il costante monitoraggio dell'area.

Restano ancora da accertare le cause dei due incendi. La zona interessata è la stessa che già lo scorso anno fu teatro di un vasto rogo, domato tra il 29 e il 30 agosto.