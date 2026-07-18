Doppio incendio sulla strada per San Romolo: intervengono residenti e vigili del fuoco. Fiamme visibili anche dal centro città (Foto)

Momenti di apprensione nel pomeriggio lungo la strada che conduce a San Romolo, dove si sono sviluppati due distinti incendi a breve distanza l'uno dall'altro. Le fiamme sono divampate a tal punto che addirittura dal centro di Sanremo è possibile vedere il fumo innalzarsi, con una nube di notevoli dimensioni.

Il primo rogo è divampato nella zona di Pian della Castagna. Le prime fiamme sono state affrontate tempestivamente da alcuni residenti della zona, che sono intervenuti riuscendo a contenere e spegnere il principio d'incendio prima dell'arrivo dei soccorsi.

Poco dopo, un secondo incendio si è sviluppato circa 600-700 metri più a monte, nel tratto compreso tra Pian della Castagna e la frazione Borello. In questo caso si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area con un massiccio dispiegamento di forze: a quanto si apprende, sono quattro le squadre impegnate nelle operazioni.

Restano da chiarire le cause dei due episodi, mentre si monitora la situazione per evitare eventuali riprese delle fiamme. Sul posto anche squadre volontari protezione civile del coordinamento provinciale.

Nel frattempo per domare le fiamme si è visto necessario anche l'intervento dell'elicottero. La zona risulta essere la stessa dove lo scorso anno divampò un fuoco, domato tra il 29 e il 30 agosto.