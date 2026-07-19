San Romolo, incendio ancora attivo dopo 18 ore: in azione anche il Canadair (Foto)

E' arrivato anche il Canadair per tentare di domare l'incendio divampato nel pomeriggio di ieri lungo la strada che conduce a San Romolo. Dopo una notte di monitoraggio e interventi incessanti da parte dei soccorritori, resta alta l'attenzione sull'area interessata dal rogo.

Novità delle ultime ore è appunto l'arrivo del supporto aereo: entrato in azione questa mattina per supportare le squadre a terra, il velivolo antincendio ha iniziato a effettuare numerosi lanci d'acqua sulla zona colpita dalle fiamme, con l'obiettivo di raffreddare i punti ancora attivi e scongiurare eventuali riprese del fuoco. Il suo intervento si è aggiunto a quello dell'elicottero, già impiegato nella giornata di ieri. Nel frattempo sono intervenute anche le colonne mobili da Savona e Genova per contenere la situazione.

Il primo incendio era divampato nella zona di Pian della Castagna, dove alcuni residenti, intervenuti tempestivamente, erano riusciti a contenere il principio d'incendio in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Poco dopo, un secondo rogo si era sviluppato circa 600-700 metri più a monte, nel tratto compreso tra Pian della Castagna e la frazione Borello. In quest'area hanno operato senza sosta diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai volontari della Protezione civile del coordinamento provinciale, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Le fiamme continuano ad ardere con continuità da ormai circa 18 ore.