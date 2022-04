Bordighera: iniziati i lavori per la manutenzione agli ingressi delle spiagge

“Iniziati i lavori di piccola manutenzione per gli accessi alle spiagge, in previsione della prossima stagione”.

Queste le parole con le quali il sindaco Vittorio Ingenito annuncia la partenza della manutenzione per gli ingressi delle spiagge. In vista della imminente stagione balneare, anche Bordighera inizia il proprio operato lungo la costa che accoglierà i turisti in questa prossima estate che si appresta ad essere un periodo con sempre meno restrizioni.