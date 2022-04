Vallecrosia: pubblico delle grandi occasioni ieri alla 'Polivalente' per il concerto di 'Primavera in Musica'

Grande pubblico per il concerto di ieri a Vallecrosia per la rassegna ‘Primavera in Musica’. Si sono esibiti il cantante lirico Dario Amoroso e la giovanissima chitarrista Lara Cherkas.

Solo quindicenne Lara Cherkas è già stata vincitrice di tanti concorsi nazionali e internazionali tra i quali l'European Music Competition di Moncalieri. Residente a Domodossola la chitarrista ha origini, da parte di padre, sia bielorusse che russe e ucraine. E' stata quindi l'occasione per una riflessione sul ruolo della musica per trovare unione e pace tra i popoli. Domenica prossima alle 16,30, sempre presso la Sala polivalente comunale di Vallecrosia, la rassegna musicale verrà conclusa con il "Concerto per pianoforte a 4 mani" dal titolo il "Il romanticismo di Schubert" con l'artista danese, ma di madre ucraina, Elisabeth Nielsen.

Su cinque concerti di "Primavera in Musica" di quest'anno, ben quattro hanno visto tra gli interpreti artisti con origini russe o ucraine; la direttrice artistica Prof. Adriana Costa dell'Istituto G.B. Pergolesi di Vallecrosia e l'Assessore comunale delegata alla Cultura, dott.ssa Marilena Piardi, hanno infatti cercato, anche solo con una piccola goccia nel vaso della pace, di far riflettere e contribuire a superare i problemi guardando sempre a ciò che unisce e mai a ciò che separa.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e nel rispetto della normativa sulla prevenzione dal contagio pandemico.