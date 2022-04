La sanremese Rita Longordo alla Finale Mondiale di 'SanremoJunior 2022' del prossimo 5 maggio

Per la prima volta in 13 anni di vita di sanremoJunior Italia sarà una sanremese a rappresentare il nostro Paese alla Finale Mondiale del prossimo 5 maggio al Teatro Ariston di Sanremo, sfidando gli altri Finalisti provenienti da paesi europei ed extraeuropei.

L’undicenne Rita Longordo - con una impeccabile esecuzione di “Never enough” tratta dalla colonna sonora del film “The greatest showman” - si è aggiudicata il sanremoJunior Grand Prix 2022 ottenendo l’unanimità dalla Giuria presieduta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, Direttore della Banda della Guardia di Finanza.

Il secondo prestigioso riconoscimento - il Prix Committee sanremoJunior - è invece andato ad una giovanissima Nicole Curatolo, 8 anni di Sala Bolognese, con “I wanna dance with somebody” dell’indimenticabile Witney Huston.

Sono stati 23 i Finalisti scaturiti dalle 2 Semifinali che hanno visto in lizza ben 82 concorrenti, provenienti da 15 regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto), disputatesi lo scorso fine settimana al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Altre 2 liguri sono giunte in Finale: Diletta Genovese/Arma di Taggia (Cat. A2) e Alice Ghione/Cairo Montenotte (Cat. A3).

«Sono ovviamente soddisfatto del successo sia di qualità che di partecipazione, ottenuto quest’anno - ha dichiarato il Patron della manifestazione Cav. Uff. Paolo Alberti -. Abbiamo addirittura dovuto chiudere le iscrizioni, che erano già state prorogate di una decina di giorni, per poter rimanere in un numero ragionevole di semifinalisti. Naturalmente il piacere di avere una sanremese a rappresentare il nostro Paese all’Ariston è stata la ciliegina sulla torta - e conclude - Da oggi tutta la nostra Organizzazione è concentrata sugli ultimi aggiustamenti per il GEF 2022 e per la Finale Mondiale di sanremoJunior, in programma tra 4 settimane al Teatro Ariston con le esibizioni dal vivo con l’Orchestra sanremoJunior».

Le due semifinali e la Finale - condotte brillantemente da Maurilio Giordana - sono state seguite in diretta streaming con migliaia di visualizzazioni.

La manifestazione ha da sempre il Patrocinio del Comune di Sanremo e del Comitato Italiano per l’UNICEF.

Ma ecco i vincitori per Categoria.

Categoria A1 (6/9 anni)

1. Nausica Speranzini/Molfetta (Ba)

2. Davide Martiello/Quartu Sant’Elena (Ca)

3. Ginevra Mandia/Alessandria

sanremoJunior Prix Committee a Nicole Curatolo/Sala Bolognese (Bo)

Menzione Speciale del Comitato sanremoJunior a Martina Galia/Trapani

Categoria A2 (10/12 anni)

1. Rita Longordo/Sanremo - vincitrice del Gran Prix sanremoJunior 2022

2. Angelica Montanaro/San Benedetto dei Marsi (Aq)

3. Giulia Ghirlanda/Rieti

Menzione Speciale del Comitato sanremoJunior a Bianca Sarazzi/Verbania

Menzione Speciale del Comitato sanremoJunior a Giulio Ziccarelli/Roma

Categoria A3 (13/15 anni)

1. Jacopo La Manna/Barberino del Mugello (Fi)

2. Paola Damiani/Ranica (Bg)

3. Raffaele Grisolia/Mormanno (Cs)

Menzione Speciale del Comitato sanremoJunior a Emma Leggieri/Roma

Menzione Speciale del Comitato sanremoJunior a Emma Romanato/Brugine (Pd)