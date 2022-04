Un altro rinvio per la linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo, AGB: "Ennesima occasione persa!"

“È stata una ennesima occasione persa per dare segnali concreti ai viaggiatori e alle esigenze del territorio. Troppi dossier rinviati, troppe considerazioni coniugate al futuro prossimo”. È l’AGB che interviene dopo l’esito dell’ultima CIG rispetto al futuro della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo.



“È ormai evidente che quattro coppie di treno sono una esigenza e una necessità per tutti i territori - si spiega nella nota -, liguri, piemontesi e francesi, indispensabili per superare l’attuale isolamento e quindi a beneficio delle tre regioni. Questo adeguamento dei servizi potrebbe essere distribuito tra tutti i territori beneficiari, con una compartecipazione anche della Liguria e della Paca, presenti a tutti gli incontri.

Sarebbe importante capire, in assoluta trasparenza, l’atteggiamento svolto dai funzionari del Ministero francese nella CIG del 1 aprile e verificare se sono stati coerenti e rispettosi di quanto stabilito nel Trattato del Quirinale, siglato dal Presidente Macron e da Draghi".



"In conclusione la AGB auspica che le tre Regioni cooperino in modo costruttivo e facciano un progetto per ricercare fondi europei atti a gestire l'infrastruttura e bypassare la CIG, un organo troppo burocratico, poco snello, troppo lontano dai territori e obsoleto”.