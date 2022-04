La Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo all'IC Sanremo Ponente

Per la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo, anche quest'anno l'IC Sanremo Ponente ha promosso molteplici iniziative nelle classi dei tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.



"Nei giorni precedenti al 2 aprile - spiegano dalla scuola -, i docenti hanno promosso attività legate alla consapevolezza della diversità, considerata arricchimento prezioso nell'ambito sociale e dell'apprendimento. Il nostro Istituto anima da anni il costante dialogo con i concetti di accoglienza e inclusione, pilastri portanti del nostro 'fare scuola'. Per questo sono state realizzate attività grafico-pittoriche, di dialogo intensivo di confronto su pensieri e comunicazione, espresse liberamente dagli alunni, dietro la guida attenta e curata dei docenti, visione di filmati, letture di racconti e attività manipolatorie e creative per i più piccoli. L'attenta partecipazione degli alunni ha permesso agli insegnanti di trasmettere loro un messaggio forte e condiviso: la diversità è un arricchimento per tutti. Perché ognuno di noi ha delle difficoltà, ma insieme possiamo superarle. I plessi dell'IC, Asquasciati, Coldirodi, Nobel e Ospedaletti, si sono colorati di blu, perché siamo tutti diversi, ma tutti uguali".