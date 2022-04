Sanremo, doppio appuntamento per il 50° anniversario della prima manifestazione pubblica LGBT + in Italia

In ricordo del 50esimo anniversario della prima manifestazione pubblica LGBT + in Italia avvenuta a Sanremo il 5 aprile 1972, il movimento LGBT+, AGEDO Nazionale e il Coordinamento Liguria Rainbow presentano due eventi: il convegno “Sanremo 1972/2022. Sesso e società. Il mondo LGBT + 50 anni dopo” al Casinò e il percorso di immagini e installazioni a Genova (con il patrocinio del Comune di Sanremo).

Arcigay, invece, presenta al Palafiori la mostra “Sanremo – Pride 1972-2022. Una comunità in mostra” (con il patrocinio del Comune di Sanremo).

Il convegno “Sanremo 1972/2022. Sesso e società. Il mondo LGBT + 50 anni dopo” e il percorso di immagini e installazioni rievocano, appunto, la data del 5 aprile 1972, quando si svolse a Sanremo la protesta contro il “Congresso Internazionale di Sessuologia – Comportamenti devianti della sessualità umana”, organizzato negli spazi del Casinò dal CIS – Centro Italiano di Sessuologia, in occasione del quale alcuni comportamenti umani erano indicati come devianti e patologici. Veniva infatti dato spazio alle cosiddette “terapie riparative”, ovvero a procedure psicologiche e psichiatriche credute capaci di debellare l’omosessualità.

I due appuntamenti vogliono quindi mostrare i progressi degli studi di sessuologia in relazione al movimento LGBT + cinquant’anni dopo quella manifestazione pubblica, in una prospettiva che ribalta l’approccio scientifico e umano nei confronti della normalità.

Il convegno “Sanremo 1972/2022. Sesso e società. Il mondo LGBT + 50 anni dopo” si svolgerà il 5 aprile al Teatro del Casinò (dalle 10) con esperti del mondo della psicologia, sessuologia, sociologia e dell’attivismo LGBT+ per fare il punto, a partire da quell’evento storico, sull’evoluzione che le diverse discipline scientifiche (sessuologia, psicologia, sociologia e medicina) hanno messo in atto in questi 50 anni, anche grazie al contributo del movimento LGBT+ e per illustrare i cambiamenti sociali e culturali che ancora oggi stiamo attraversando.

La mostra, invece, visitabile sino al 10 luglio a Genova (primo piano di Palazzo Grillo, vico alla Chiesa delle Vigne, 18 R), presenta un percorso per immagini e installazioni a cura di Carlo Antonelli, Anna Daneri, Marco Fiorello, Francesco Urbano Ragazzi.

Arcigay organizza l’esposizione “Sanremo – Pride 1972-2022. Una comunità in mostra” che verrà presentata il 9 aprile al Palafiori: un percorso dedicato alla storia e alle persone del movimento LGBTI+ italiano che, si ricorda, proprio nella nostra città ha avuto inizio il 5 aprile 1972.

Manifesti, fotografie, articoli di giornali, pannelli cronologici, quadri fotografici e illustrativi, sezioni informative e interattive ripercorreranno i fatti legati alla manifestazione tenutasi al Casinò nell’aprile del 1972, con focus sulla storia della deportazione e del confino delle persone omosessuali durante il nazifascismo, sul manicomio per la repressione dell’omosessualità, sulla storia di Arcigay e molto altro.

Info: www.agedonazionale.org; cinqueaprile72@gmail.com

www.arcigaygenova.it