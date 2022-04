Imperia: arrivati dopo 26 ore di viaggio i quattro rifugiati dall'Ucraina trasportati dalla Croce Verde Intemelia (Foto e Video)

Dopo circa 26 ore di viaggio è tornata in provincia di Imperia la carovana della Croce Verde Intemelia, che ha portato a termine tutti gli obiettivi prefissati, nel migliore dei modi. Un po’ di ritardo solamente al ritorno, dettato dalla neve e dalla pioggia battente fino all’ingresso in Italia (oltre a qualche coda per i noti lavori).

Ma, dopo la consegna dei beni di prima necessità all’arrivo in Polonia, oggi è terminato il trasporto dei 10 rifugiati: 5 sul Garda, una a Torino e quattro a Imperia. Con la presenza di una mediatrice di lingua Ucraina, sono stati accolti i quattro, una donna e tre ragazzi, che saranno ospitati ai Piani di Imperia. Per il presidente della Croce Verde tanta stanchezza ma anche grande soddisfazione per un’operazione nata un paio di settimane fa e che ha fatto sentire, nel suo piccolo, il cuore della provincia di Imperia al popolo ucraino.

Da questa sera 10 persone fuggite dalla guerra e dall’invasione russa, potranno dormire tranquille. Forse non serene perché hanno lasciato in patria amici e parenti a combattere, ma avranno un tetto sicuro sopra la testa e qualcuno che le aiuterà.

Al termine di circa 4.000 chilometri, percorsi in circa 50 ore, c’è la certezza di aver fatto qualcosa di buono per chi sta decisamente peggio di noi. E di profughi come quelli che abbiamo portato ce ne sono davvero tanti, che sperano di trovare una sistemazione. Intanto, mentre noi siamo nuovamente a casa, a Lublino nevica e tanti rifugiati vengono ospitati dalle associazioni per trovare un po’ di conforto.

(Sotto tutte le notizie relative al viaggio della Croce Verde Intemelia in Polonia)