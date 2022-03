Arrivati a Lublino gli aiuti della Croce Verde di Ventimiglia: il racconto del nostro inviato (foto e video)

Questi aiuti andranno alle persone accolte dalla fondazione Liliowa 5 che gestisce questo centro di accoglienza dove ogni giorno arrivano le persone in fuga dalla guerra. Si tratta di madri con figli e anziani visto che gli uomini non possono lasciare il paese. Una situazione che va avanti da poco più di un mese da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. A milioni si sono spostati subito verso il confine per raggiungere la Polonia. Una situazione difficile sia per l'emergenza profughi ma anche per la paura che la guerra possa arrivare anche qui.