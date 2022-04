Viaggio al confine con la guerra con la Croce Verde Intemelia: il racconto di 100 ore per aiutare chi sta peggio di noi (Foto e Video)

Sono state 100 ore intense, piene di stanchezza ma anche di voglia di far qualcosa di buono per chi sta peggio di noi. Siamo partiti ‘carichi’, davvero carichi di beni di prima necessità e di vedere da vicino una situazione che fino ad ora abbiamo potuto solo sbirciare dalla tv. Non siamo arrivati al confine vero e proprio, solo perché gli autisti erano stremati all’arrivo dopo 24 ore di viaggio.

Ma per capire gli orrori della guerra è bastato entrare nei locali dell’associazione ‘Liliowa 5’ di Lublino, città di circa 300mila abitanti al confine con l’Ucraina, per capire cosa sta accadendo a pochi chilometri.

Siamo partiti martedì nel primo pomeriggio, con il saluto del Sindaco Scullino e dell’Assessore Palmero, insieme al segretario provinciale del Pd, Quesada. Ci aspettavano 2.000 chilometri che abbiamo fatto in 23 ore: due minivan e un furgone con sei persone a bordo, oltre all’inviato di Sanremo News. Sul furgone ‘stracarico’ di cibo, vestiti e altro, salgono Secondo Messali e Franco Favaloro mentre Dario Carlettino e Francesco Mirto sono su un minivan. Antonella Minasi e il presidente Davide Pallanca sono sul secondo minivan.

Sappiamo che il viaggio non sarà una passeggiata ma, tra un caffè e un panino si arriva a Tarvisio, dove si sconfina in Austria. La notte passa abbastanza in fretta, tranne per chi deve guidare, sicuramente sotto pressione. All’alba, dopo un breve passaggio in Repubblica Ceca e un’altra sosta, si entra in Polonia. Sembra di essere arrivati ma la cartina è impietosa: noi siamo a Sud-Ovest e dobbiamo arrivare a Nord-Est. Ma c’è l’entusiasmo e con qualche cambio alla guida ecco che Lublino sembra dietro l’angolo.

Sono le 12.30 di mercoledì e, esattamente 23 ore dopo arriviamo di fronte all’associazione. Ci accolgono Olga (il ‘boss’ come lo chiamano tutti) e Marcin, un giovane polacco che, dismessi i panni di professionista del poker, si è calato in quelli di volontario a sostegno del popolo ucraino. Corre come un matto avanti indietro, ha il telefono che scotta per le molte telefonate e messaggi. Deve mandare al confine le auto che porteranno i rifugiati e coordinare il loro arrivo nella villetta che li ospita per le prime ore.

E’ mercoledì pomeriggio, sono le 16.30 e abbiamo consegnato tutto il ben di Dio che la comunità intemelia ha donato. Saremmo voluti andare al confine, per vedere quello che accade ma, purtroppo, i conducenti dei mezzi sono stremati e non ce la fanno. Bisogna rifocillarsi e riposarsi perché domani si riparte, con a bordo i rifugiati. Tutti a nanna presto, quindi, e al mattino c’è giusto il tempo per fare un giro velocissimo nel centro di Lublino e andare poi all’appuntamento con Marcin.

Alle 14 di giovedì salgono i profughi sui pulmini, il tempo di un saluto e un ringraziamento ai ‘fratelli’ polacchi e poi via, verso le destinazioni previste. Inizia a nevicare quando partiamo ma, per fortuna non è una precipitazione particolarmente copiosa. Cerchiamo di parlare con i nostri ‘ospiti’ ma è anche difficile riuscire a farlo in inglese e ci accontentiamo di ‘Google translate’. Pian piano si aprono e ci raccontano un po’ di loro. I più giovani giocano con cellulare e cercano di dimenticare.

Ma intanto dalla Repubblica Ceca all’Austria piove a dirotto. L’ultimo stop quello di Tarvisio, dove la Polizia deve giustamente controllare i documenti dei rifugiati. E poi via verso Verona dove, alla stazione ferroviaria ci attende una associazione che opera sul Garda. Con loro vanno tre donne e due giovani mentre una sesta persona, una 20enne, salirà su un treno verso Torino.

Noi ripartiamo per Imperia, dove un’altra donna insieme ai nipoti 12enni saranno ospitati. Tra poco li raggiungerà la madre dei tre con un altro bambino ma, dopo 26 ore di viaggio, anche questa volta è ora di andare a riposare. E’ stata un’esperienza straordinaria e, grazie all’accoglienza dei volontari della Croce Verde Intemelia, ci siamo sentiti parte di loro. Abbiamo cercato di raccontare questo viaggio e, ogni tanto, anche di renderci utili.

Se non fosse per la stanchezza e gli impegni saremmo anche pronti a ripartire perché c’è tanta gente che ha bisogno e che sta vivendo da oltre un mese sotto le bombe. Oggi Lublino e il confine ucraino sembrano lontani, ma sono maledettamente vicini.

(Sotto tutte le notizie del viaggio al confine con l'Ucraina insieme alla

Croce Verde)