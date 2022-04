Sanremo: macchie nere sulla pavimentazione in via Mameli, nella notte lavaggio a pressione con detergenti

I lavori nella notte in via Mameli

Il Comune di Sanremo è intervenuto la notte scorsa con lavaggio a pressione, acqua calda e detergenti per la pulizia della pavimentazione in via Mameli.

Qualche giorno fa sulle nostre pagine avevamo segnalato la presenza di antiestetici aloni scuri che avevano generato le comprensibili lamentele di negozianti e residenti.

Ora si attende l'esito dell'intervento per verificare l'effettiva riuscita della pulizia.