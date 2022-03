Sanremo: pavimentazione sporca e macchiata tra piazza Borea D'Olmo e via Mameli, le proteste (Foto)

Rabbia e delusione: questi i sentimenti espressi da molti dei commercianti che svolgono la propria attività tra via Mameli, piazza Borea D’Olmo e la vicina via Palazzo. Sono stati espressi per lo scarso decoro della pavimentazione, tra l’altro sempre molto apprezzata e da poco allestita nella zona attigua a via Matteotti.

Già nelle scorse settimane avevamo evidenziato la poca pulizia di diverse ‘mattonelle’, oltre ad alcune lingue di bitume che erano state lasciate dopo dei lavori eseguiti nella zona. Dal Comune era stato assicurato un rapido intervento, ma ora arrivano le lamentele di chi vive e lavora nella zona, con tanto di fotografie che sono state scattate per documentare quanto accade.

Sicuramente si tratta di macchie lasciate da mezzi che transitano saltuariamente in piazza Borea D’Olmo e via Mameli e forse è anche qualche ‘rimasuglio’ della settimana festivaliera. Chi ci ha segnalato la situazione ha chiesto al Comune un intervento celere, almeno per poter presentare l’area in condizioni degne per le festività pasquali.