Sanremo: il Consolato del Mare torna nelle scuole con le lezioni di biologia marina

Il Consolato del Mare di Sanremo, organo tecnico della Famija Sanremasca è tornato nelle scuole di Sanremo. Gli ultimi incontri furono nel gennaio del 2020, sempre all'Istituto Comprensivo Sanremo Levante, scuole medie “G. Pascoli” e nella loro sede provvisoria nei moduli di via Trento e Trieste.



“Grazie per l'invito ricevuto dalla dirigente delle medie Annamaria Fogliarini e dalla vicepreside Elena Pasio a riprendere tra febbraio e marzo le lezioni di biologia marina (i cetacei del Mediterraneo - gli squali) con tutte le cinque sezioni delle classi terze” dichiarano dal Consolato del Mare. Giovanni Manuguerra, docente e relatore, ha collaborato con il corpo insegnanti, tra i quali gli insegnanti Nadia Lanteri,

Emanuela Dulbecco, Miriam Bertani, Massimo Anfossi e la coordinatrice Caterina Trevi.



“L'interesse e il desiderio di conoscere ed apprendere del mondo marino, i cetacei, mammiferi marini, trai i quali l'intelligente tursiope, gli squali, cacciati solo per fare una zuppa con le loro pinne, hanno motivato gli studenti” aggiungono gli organizzatori.

Il Consolato del Mare di Sanremo, nell'ambito delle sue possibilità, fornirà ad insegnanti ed allievi una giornata di studio in mare entro giugno.