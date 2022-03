Ventimiglia: Carabiniere investito da un'auto durante un posto di controllo, due fuggitivi ora ricercati

Un Carabiniere di circa 40 anni, che era a un posto di controllo sul Cavalcavia di Roverino a Ventimiglia, è stato investito da una delle due auto che erano state fermate.

Secondo le prime informazioni sembra che una delle due auto, poi risultate rubate, sia riuscita a fuggire mentre dall’altra il conducente è scappato a piedi. L'auto fuggita è stata abbandonata in piazza Costituente.

Il carabiniere ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo di media gravità. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ora sono in corso indagini per risalire ai due fuggitivi.