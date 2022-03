Imperia: operazione interforze al campo dei Giuseppini, contro lo spaccio di droga anche le telecamere in campo (Foto)

Blitz della Municipale, insieme ai Carabinieri e alla Polizia, al campo dei Giuseppini di Imperia, dove si sospetta un giro di spaccio. Al momento non si conoscono i risultati dell’operazione, che è scattata a seguito di una serie di segnalazioni dei residenti della zona.

Secondo i primi riscontri non sarebbero state trovate tracce di droga, anche se devono ancora essere visionate le immagini delle telecamere sistemate su alcuni balconi delle case circostanti, con la collaborazione dei residenti. L’Assessore Antonio Gagliano ha confermato l’attenzione dell’Amministrazione e il fiato sul collo su situazioni del genere: “Noi andiamo avanti per questa strada – ha detto – perché noi vogliamo confermare che saremo sempre attenti a situazioni di questo genere e non lasciamo nulla di intentato. Noi vogliamo una città più sicura e voglio ringraziare le forze dell’ordine che non fermano l’operazione di controllo del territorio”.

Al momento i risultati delle immagini delle telecamere, che riprendono l’interno del campo e anche all’esterno, sono ancora al vaglio degli inquirenti. “Il primo punto della campagna elettorale di questa amministrazione è stato la sicurezza – ha terminato Gagliano – e proseguiremo, preparandoci per l’estate in modo da garantire una città tranquilla che possa accogliere al meglio i turisti”.