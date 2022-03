Imperia, volontari in piazza Roma più giocattoli e meno bombe per dare un sorriso ai bambini (Foto e Video)

Mentre continuano ad arrivare anche nella nostra provincia i Profughi dall’Ucraina, proseguono anche le donazioni da parte delle aziende imperiesi di beni di prima necessità per affrontare l’emergenza profughi. Questa mattina sono stati consegnati i 100 litri di latte della ditta Alberti, che saranno distribuiti alle famiglie.

Sono circa 200 i profughi registrati fino ad ora a Imperia mentre sono 100 quelli di Sanremo e Bordighera. Questa mattina, in piazza Roma, oltre al latte sono stati distribuiti anche quaderni e materiale scolastico ma anche giocattoli per i bambini che stanno per riprendere la scuola in Italia.

In precedenza altre donazioni di alimentari sono state fatte tra gli altri anche dalla Fratelli Carli al Magazzino Ukraino dell’Argine che nel frattempo ha chiuso per volontà del condominio che non ha ritenuto l’attività che si svolgeva nell’autorimessa sotterranea compatibile coi regolamenti condominiali.

Nel corso della mattinata sono stati moltissimi gli italiani che hanno portato materiale per chi arriva dall’Ucraina, praticamente senza nulla. La distribuzione è praticamente una sorta di festa con anche qualche merendina per i più piccoli mentre, nel corso della settimana, verranno distribuiti i beni di prima necessità direttamente nelle case dove vengono ospitati i profughi.

I primi problemi per i rifugiati risiedono nella burocrazia, ma anche nelle vaccinazioni e sul piano sanitario. Altre riguardano alimentari, ma anche vestiario. Chiunque può recarsi nella zona della raccolta per donare quanto può.