Ventimiglia: ecco le iniziative a favore della Comunità di Sant’Egidio in Ucraina

Scuola di Pace ets prosegue il suo impegno a favore del progetto a sostegno delle case famiglie in Ucraina gestite da Comunità di Sant’Egidio. Dopo avere raccolto € 647,00, Scuola di Pace ets lancia ora altre due iniziative: "Sabato 26 marzo, in occasione del mercatino di Via Aprosio in Ventimiglia, sarà presente un banchetto di raccolta fondi a margine del mercatino degli hobbisti. Il 2 aprile inizia il mese sacro del Ramadan, mese di digiuno, di preghiera e di aiuto ai più deboli: in questa ricorrenza, Fratellanza Islamica di Ventimiglia aderisce e sostiene il progetto di Scuola di Pace per la comunità di Sant’Egidio, proponendo un piatto da asporto in data 27 marzo prossimo, il cui ricavato andrà a favore del progetto".

Di seguito le modalità di partecipazione della iniziativa:

Tajin (Carne bovina con prugne, mandorle caramellate e uova di quaglia) - al costo di €12,00- Chi lo desidera, può prenotare entro mercoledì 23 marzo, telefonando al numero 333.3530598 o all’indirizzo mail carmelarita.antelmi@gmail.com indicando dove preferisce ritirare il menù.

Domenica mattina dalle ore 10 alle ore 12.30

- SPES DI CORSO LIMONE PIEMONTE A VENTIMIGLIA

- INGRESSO PALATENDA BIGAUDA CAMPOROSSO

- CASA VALDESE DI VALLECROSIA

- DA ELISABETTA GOZZINI IN VIA REGINA VITTORIA, 2 NEI PRESSI DELLA CHIESA ANGLICANA DI BORDIGHERA