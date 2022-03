Milano-Sanremo 2022: il passaggio da Imperia in mezzo a due ali di folla, ora le asperità in attesa dell'arrivo (Foto e Video)

Mentre i corridori della Milano-Sanremo stanno per affrontare le due asperità più attese, con la Cipressa e il Poggio, il passaggio da Imperia ha visto la corsa transitare in mezzo a due ali di folla.

In tanti in via Bonfante, piazza Dante e via Garibaldi mentre il gruppo si sta avviando verso Sanremo. Hanno storto il naso invece a Diano Marina, all’altezza della quale la Rai ha ‘staccato’ sulla pubblicità.

Sulla spiaggia di Imperia una splendida scritta ‘Pace’ è stata inquadrata dall’elicottero e non è passata inosservata all’Eurovisione.