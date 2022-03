Vallecrosia: domenica prossima alla Sala Polivalente il concerto della pianista Lilia Yakushin

Domenica prossima, presso la sala polivalente “G. Natta” di Vallecrosia, la giovane pianista genovese Lilia Yakushin ci condurrà in un magnifico viaggio nell’arte italiana, così come questa era stata vista dagli occhi del giovane Franz Liszt e descritta nella sua musica.

Il recital fa parte della 16a Rassegna concertistica “Primavera in Musica”, organizzata dal Comune di Vallecrosia e dall’Associazione Musicale G. B. Pergolesi di Vallecrosia, e si terrà alle 16,30. L’ingresso è libero. Saranno rispettate le vigenti norme anti Covid. Lilia Yakushin si sta laureando in pianoforte presso il conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Si è esibita in recital solistici in diverse sedi di Liguria e Piemonte, nell’ambito dei Rolli Days, e nell’ambito della manifestazione “Rapallo al pianoforte”.

Ha vinto diverse borse di studio e premi in concorsi pianistici tra cui: Città di Alessandria, Città di Massa, Concorso Pianistico La Palma d'oro di San Benedetto del Tronto e l’International Music Competition di Cortemilia. Ha frequentato masterclass tenute dai Maestri Pietro De Maria e Roberto Plano.

In duo con la violoncellista Carola Puppo si è esibita nella rassegna Museidisera presso i Musei a Vaticani a Roma, nel Levanto Music Festival – Amfiteatrof, nel Paganini Genova Festival e nella rassegna Gems à la Paganini. Le due artiste si stanno perfezionando presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del Trio Gaspard, di Alexander Lonquich e di Bruno Canino.

Il prossimo appuntamento della Rassegna sarà domenica 27 marzo, sempre alle 16,30, con un recital lirico del soprano Yudina Larissa.