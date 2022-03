Aumenti del 60% per lo smaltimento dei rifiuti nel savonese: il 'Biodigestore' ancora lontano e intanto paga 'Pantalone'

Costerà tra i 217,12 e i 236,51 euro (più iva) lo smaltimento dei rifiuti della provincia di Imperia, dopo la decisione di trasferirli nel savonese a causa dell’esaurimento del ‘Lotto 6’ alla discarica di Collette Ozotto.

La differenziazione riguarda i costi di smaltimento delle due discariche individuate dalla Provincia di Imperia per conferire i rifiuti, che hanno previsto tariffe differenti. In pratica il costo verrà così conteggiato: 71,51 euro (più Iva) a tonnellata per il trattamento del 100% dei rifiuti in ingresso e smaltimento del 5% degli stessi in discarica per la Idroedil che continuerà a riceverli dai diversi comuni.

A questi dovranno essere aggiunti 25 euro a tonnellata (sempre più Iva) per il trasporto nel savonese e, infine, i gestori delle discarice savonesi, smaltiranno i rifiuti conferiti da Idroedil, sulla base di un contratto sottoscritto con la Provincia, in nome e per conto dei Comuni in indirizzo, fatturando a loro mensilmente. Per quella del Boscaccio (Ecosavona Srl) a 120,61 euro a tonnellata (più Iva) mentre per Bossarino (Green Up Spa) a 140 euro a tonnellata (più Iva).

Fino ad oggi il costo a tonnellata era di 141 euro e, quindi,. Calcolando che dalla Provincia si cercherà di smaltire un 60% di rifiuti al Boscaccio (che costa meno) e un 40% al Bossarino, la tariffa ‘finita’ dovrebbe aggirarsi intorno ai 225 euro a tonnellata, ovvero il 62% circa in più della tariffa precedente. Percentuale che, ovviamente, ricadrà sull’utente finale con aumenti sulla tassa dei rifiuti.

Ogni singolo Comune, ovviamente, potrà pagare meno costi di smaltimento a secondo della ‘ecotassa’ dovuta, in base alla raccolta differenziata. Più è alta la percentuale della differenziata e più bassa sarà la tassa.

La situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti al Boscaccio (che è un impianto pubblico) dipende anche dalle sue possibilità e dal fatto che deve servire prima i comuni savonesi. La sua capacità di smaltimento è praticamente esaurita ed ha chiesto un ampliamento alla Regione da 800mila metri cubi, ancora in fase di autorizzazione.

Al Boscaccio, tra l’altro, conferisce anche Genova che, da 7 anni è in emergenza. La Regione ha dato l’ok alla nostra provincia per lo smaltimento nella discarica pubblica, ma a seconda di quanto viene conferito dal capoluogo ligure. Al momento sono previste circa 50mila tonnellate da conferire nel savonese che, visti i costi, la Provincia ha previsto in 30mila sul Boscaccio e 20mila su Bossarino. Ma, se da Genova il conferimento fosse inferiore, dall’imperiese si potrebbe aumentare il trasporto nella discarica pubblica savonese e i costi potrebbero calare ancora un po’.

Rimane purtroppo il problema della nuova emergenza rifiuti che, anni fa vennero alla luce quando si parlava del ‘Lotto 6’, quando nacquero comitati contro l’allargamento del sito di smaltimento. E allora le promesse si sprecavano con la conferma che quello sarebbe stato l’ultimo sito dove i rifiuti sarebbero stati stoccati, visto che all’orizzonte c’era il tanto decantato ‘Biodigestore’.

Ora per il nuovo impianto che ‘dovrebbe’ (usiamo il condizionale perché a questo punto è difficile crederci) risolvere i problemi dei rifiuti si parla addirittura del 2026. E, mentre esistono impianti di smaltimento che oltre a non costare alla collettività producono energia e riscaldamento, la nostra provincia continua a vivere l’ennesimo periodo preistorico che vede ‘sotterrare’ i rifiuti, grazie all’immobilismo che da anni abbiamo dovuto registrare sul piano politico.