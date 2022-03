Urbanistica, domani tour dell’Assessore Scajola nell’imperiese per interventi di rigenerazione urbana

Domani, mercoledì 16 marzo, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha organizzato una serie di incontri nell’imperiese per effettuare dei sopralluoghi su aree da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana.

L’assessore marco Scajola incontrerà le amministrazioni locali di vari Comuni dell’entroterra per un confronto su progetti già finanziati ed alcuni per i quali è stata presentata una domanda di finanziamento. Il primo appuntamento sarà alle ore 10 a Ceriana. Alle 11.30 si recherà a Bajardo e seguire a Castelvittorio. Alle ore 15 incontrerà i sindaci di Olivetta San Michele, Airole, Camporosso, Pigna, Isolabona, Rocchetta Nervina ed Apricale a Dolceacqua. “Una serie di incontri sul territorio, per proseguire con il Programma di Rigenerazione Urbana messo in atto da Regione Liguria” afferma l’assessore Scajola che prosegue: “Abbiamo finanziato e finanzieremo una serie di progetti di rigenerazione urbana presentati da Comuni piccoli dell’entroterra, che hanno difficoltà a reperire le risorse necessarie per gli interventi e che intendiamo supportare per mettere in atto azioni di valorizzazione del nostro territorio”.