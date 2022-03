Si è aperta con la commemorazione di Gianni Giuliano, l’ex presidente della Provincia prematuramente scomparso venerdì sera, la riunione del Consiglio provinciale e dell’assemblea dei Sindaci, che oggi si occupa della Riviera Trasporti.

Come evidenziato già nelle’immediatezza dei fatti, il mondo politico imperiese è rimasto scosso per la morte improvvisa di Giuliano. Il Presidente Scajola ha chiesto a tutti un minuto di raccoglimento, dando poi il via ai lavori della seduta.