Scajola accoglie Bucci a Imperia e rilancia: “Ponte sull’Argentina? Avevo ragione io” (Foto)

È iniziata questa mattina da Imperia la prima tappa del tour del presidente della Regione Liguria Marco Bucci in provincia, accompagnato da un fitto calendario di incontri istituzionali. Il primo faccia a faccia, intorno alle 10, si è svolto con il sindaco del capoluogo e presidente della Provincia Claudio Scajola, nella sede municipale di viale Matteotti. Al termine, i due amministratori hanno tenuto un punto stampa, toccando vari temi di carattere infrastrutturale, economico e istituzionale. Tra questi, anche la delicata questione del ponte ciclopedonale sull’Argentina, tra Arma di Taggia e Riva Ligure.

“Io ho espresso già da diverso tempo un parere contrario all’abbattimento del ponte – ha dichiarato Scajola – chiedendo semplicemente un approfondimento. La Regione ci ha lavorato, il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone ci hanno lavorato, e hanno pensato di soprassedere al tema in attesa di ulteriori approfondimenti”, ha spiegato il presidente della Provincia, sottolineando come la decisione di riaprire temporaneamente il passaggio – dal 28 giugno al 1° settembre – sia frutto di un confronto costante. “È la dimostrazione che il colloquio funziona – ha aggiunto – e che il dialogo istituzionale può migliorare le soluzioni”.

Lo stesso Bucci ha sottolineato l’importanza di agire in sinergia tra enti locali: “Come sapete, io ho fatto il sindaco, per cui a me interessa molto essere a contatto con il territorio. La visita che facciamo oggi è istituzionale, certo, ma soprattutto concreta: Comune, Provincia e Regione devono lavorare insieme”.

Il governatore ha poi ricordato il finanziamento di oltre 100 milioni di euro di fondi strategici per il 2025, il doppio rispetto agli anni precedenti, con una significativa ricaduta anche per la provincia di Imperia. “Ci sono progetti già a livello di scoping che possono diventare cantierabili nel corso dell’anno. Stiamo lavorando anche su grandi opere infrastrutturali, come il raddoppio ferroviario nella tratta Finale-Andora, e su un’interlocuzione costante con i territori per facilitare l’accesso ai fondi da parte dei piccoli Comuni”, ha affermato.

Nel corso della mattinata, dopo Imperia, Bucci ha proseguito la sua visita a Diano Marina, dove ha incontrato il sindaco Cristiano Zà Garibaldi, e poi a Pieve di Teco, per un confronto con il primo cittadino Enrico Pira e i rappresentanti dei Comuni delle valli Arroscia e Impero. Nel pomeriggio sarà anche a Badalucco, Sanremo, Vallecrosia e Ventimiglia.

“Abbiamo 7 miliardi e 200 milioni da spendere ogni anno, e vogliamo che tutti i territori – anche quelli più piccoli – abbiano l’opportunità di accedere a questi fondi. È il nostro impegno, e continueremo a lavorare per trasformare i sogni in progetti concreti”, ha concluso il presidente della Regione.