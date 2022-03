Lastrico, Ruggeri, Paris, Bono, Calà, Nouveau Cirque, i Paipers e Leali: ecco la stagione Eventi primavera estate del Casinò di Sanremo

Protagonista il Roof Garden nell’importante proposta d’intrattenimento Vip del Casinò di Sanremo. Otto prestigiosi eventi da marzo a settembre. Il sipario del ristorante sotto le stelle si apre domani con Maurizio Lastrico, applauditissimo ospite dell’ultimo Festival.

Si continua sabato 16 aprile con il concerto-evento di Enrico Ruggeri (su invito) due artisti di sicuro richiamo per una proposta d’intrattenimento di forte presa anche dal punto di vista turistico. L’accattivante programma continua con due serate dedicate alla magia: il 14 maggio con la magic comedy show di Andrea Paris; il 4 giugno con l’originalità delle creazioni magiche di Luca Bono.

A grande richiesta il 1° luglio Jerry Calà and band, riporterà al Casinò la sua scanzonata verve, che saprà trascinare e divertire il pubblico. Strabiliante lo spettacolo tutto al femminile che il Nouveau Cirque ha creato per il Roof Garden il 30 luglio. La festa di Ferragosto verrà dedicata all’energia degli anni Sessanta con i Paipers mentre il concerto di Fausto Leali, un “artista sempre sulla cresta dell’onda” con la sua magica band, si preannuncia già Sold out

«Dopo la forte penetrazione mediatica realizzata nella settimana festivaliera, era importante continuare a rafforzare l’immagine della nostra Azienda come centro di intrattenimento di alto livello attraverso spettacoli di grande qualità e presenze Vip di livello internazionale, che suscitano l’interesse e l’apprezzamento dei nostri clienti e del pubblico. Il nostro programma, che offre una variegata gamma di generi di intrattenimento di alta levatura per gli artisti “messi in campo”, vuol essere anche una componente importante nell’ambito del calendario turistico sanremese in un momento difficile ma in cui dobbiamo offrire iniziative di evasione e di divertimento, per sostenere le potenzialità ricettive del nostro territorio - affermano gli amministratori del Casinò di Sanremo -. Ringraziamo, infine, tutta la nostra squadra per l’impegno profuso, teso a realizzare una politica dell’accoglienza efficace e mirata».

Domani - MAURIZIO LASTRICO

Applaudito nell'ultimo Festival della Canzone di Sanremo con il gioco comico-musicale insieme all'attrice Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico è un comico di razza, capace di passare dalle terzine dantesche che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico (nelle varie edizioni di Zelig a partire dal 2009), fino ad interpretazioni teatrali e televisive (“Don Matteo” e “Tutto può succedere”). Saprà conquistare anche il pubblico del Casinò con uno spettacolo empatico e divertente, dove non mancheranno improvvisazione e riflessioni ironiche sulla vita di tutti i giorni.

SABATO 16 APRILE 2022 - ENRICO RUGGERI

Sanremo e Ruggeri, un binomio imprescindibile. Ha fatto la storia della musica italiana (e del Festival più famoso d'Italia), "Rouge", nella sua carriera di oltre quarant'anni, costellata di successi rimasti nell'immaginario di tutti, in bilico tra rock e synth pop, senza mai rinunciare alla melodia. Il suo show è un' inarrestabile cavalcata all'insegna del "mi ritorna in mente" tra i must di sempre, arrivando all'ultimo singolo dal titolo "La rivoluzione" che anticipa l'atteso album di inediti. Ruggeri presenta al Casinò di Sanremo un concerto imperdibile, un cocktail di emozioni scandite dalla sua voce graffiante.

SABATO 14 MAGGIO 2022 - ANDREA PARIS

È un magic comedy show quello che Andrea Paris presenta al Casinò di Sanremo. Le componenti: la magia, con numeri di prestidigitazione e mentalismo, e una escalation di ritmo e comicità, con il pubblico che diventa il vero protagonista. Paris in pochi anni è diventato volto televisivo di grande successo: nel 2019 “Italia’s Got Talent” lo consacra tra i concorrenti di maggior successo, mentre l'anno successivo, nel 2020, Paris trionfa al contest tv “Tú sí que vales”. Si definisce ironicamente “prestigiattore”, per il modo brillante di interpretare il ruolo di mago.

SABATO 4 GIUGNO 2022 - LUCA BONO

Luca Bono è da tutti considerato l’enfant prodige della magia italiana: a 17 anni vince il Campionato italiano di magia, a 18 anni è in tournée con Arturo Brachetti, a 19 anni approda ai Campionati del mondo, a 20 anni vince a Parigi il Mandrake d’Or, il “Premio Oscar” degli illusionisti. I suoi spettacoli, portati in scena in Canada e in Europa, hanno raggiunto le oltre 450 repliche. Svariate le partecipazioni di Luca Bono a trasmissioni televisive, da “The illusionist - La grande magia” a “Si può fare” e “Voglio essere un Mago”. Al Casinò porta l'ultimo spettacolo di illusionismo, accompagnato sul palco da Sabrina Iannece, spalla e co-protagonista specializzata in numeri di acrobatica, che lascerà il pubblico nell'incanto della magia.

SABATO 1 LUGLIO 2022 - Jerry Cala’and Band

Le canzoni e la comicità al “Sapore di mare” sono quelle di Jerry Calà (protagonista del fortunato e indimenticabile film dei Vanzina), un uomo di spettacolo capace di vestire con eguale disinvoltura i panni dell’attore di cabaret, tv e cinema, e quelli del “crooner” che reinterpreta accompagnato dalla sua band il suo leggendario repertorio degli anni ’60, ’70 e ’80 alternando momenti di spettacolo musicale a gag esilaranti e irresistibili.

SABATO 30 LUGLIO 2022 - Nouveau Cirque

SERATA NUOVO CIRCO AL FEMMINILE

Una serata tutta al femminile dedicata al nuovo circo e alle performance acrobatiche. Le artiste più originali del panorama internazionale sono protagoniste al Roof Garden in uno show di numeri nuovi e di impatto. Le Bello Sisters (Loren, Celine e Joline Bello) sono tre sorelle dai 15 ai 23 anni osannate dai giudici di “Italia's Got Talent”: propongono un numero strabiliante di hand-to-hand e leg-to-hand. Equilibrio e forza fuori dal comune si sposano nello show con la loro grazia naturale. Sorprendono per forza ed eleganza le adrenalitiche performance di Paola Quistini al lollipop pole e di rhythmic gymnastics & contortion, accompagnata anche da altre artiste, tra le quali la pianista e cantante Elisa Dal Corso, in uno show completo di acrobatica e musica

SABATO 14 AGOSTO 2022 - I PAIPERS

La band prende il nome dallo storico locale di Roma "Piper Club", pista di lancio per nuovi talenti nell'Italia dinamica dei secondi anni 60: Caterina Caselli, Equipe 84, Rita Pavone, The Rokes fino alla più nota creatura emersa dal Piper, Patty Pravo, "la ragazza del Piper".Il repertorio è il juke-box di quegli anni: Ma Che Freddo Fa, Guarda Come Dondolo, Una Ragazza in Due, Quando Quando Quando, Sono Bugiarda, Bandiera Gialla, Il Geghegè, Io Ho in Mente Te.A metà Settembre partono per un tour in INGHILTERRA e suonano in alcuni tra i più prestigiosi club londinesi.Al ritorno da Londra vengono scelti come band ufficiale del Lab Zelig Trani, laboratorio della famosa trasmissione televisiva di Canale 5.

SABATO 10 SETTEMBRE 2022 - FAUSTO LEALI

Fausto Leali torna live con la sua magica band per un concerto di pura adrenalina, emozioni e divertimento. Un tuffo in canzoni come "A chi", "Deborah" presentata a Sanremo nel 1968 in coppia con Wilson Pickett, "Io amo", "Mi manchi", "Via di qua" (che canta con Mina tornando al successo negli anni Ottanta), "Un’ora fa", "Io camminerò" oltre a "Ti lascerò", che nel 1989 lo vide vincere il Festival di Sanremo in coppia con Anna Oxa. La sua voce graffiata e "nera" lo ha reso una leggenda della musica leggera italiana. E’ stato ospite del Festival di Sanremo 2021, ha partecipato al "Grande Fratello" e a "Music Farm", ed è tornato in tv ospite dell’amica Iva Zanicchi nel suo nuovo programma di Canale 5 dal titolo "D’Iva”. E se i Maneskin hanno suonato sul palco dei Rolling Stones, Leali ha condiviso il palco con i Beatles poco più di cinquant’anni fa, quando la band inglese venne a cantare in Italia nel 1965. Ancora oggi Fausto Leali è sulla cresta dell’onda e non ha perso un grammo della sua straordinaria potenza timbrica. Spettacoli che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti e ai suoi visitatori, dedicando loro sempre eventi originali e di grande levatura artistica.

Per seguire lo spettacolo di Maurizio Lastrico al Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo (ore 20.30) 100 euro (vini inclusi). Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266.