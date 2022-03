Imperia: l'associazione 'No Mobbing' compie 10 anni, al via un nuovo ciclo di incontri

Compie dieci anni l'associazione 'No Mobbing', fondata nel 2012 da Salvatore Masuzzo.

In questi anni, tante le attività svolte, tra seminari, corsi di formazione, incontri di auto-mutuo aiuto, supporto alle vittime di mobbing, conferenze presso le scuole di vario ordine e grado in tutta la Provincia.

Il sodalizio opera nell’ambito dell’informazione e della prevenzione attuando una funzione di sostegno e orientamento nei confronti dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e oppressivi protratti nel tempo. Tutte le attività svolte sono gratuite e aperte a tutti.

In qualsiasi momento la vittima di mobbing può rivolgersi all’associazione per ottenere consigli o anche solo per parlare liberamente del proprio problema. Spesso infatti a causa della disinformazione e dei pregiudizi su questo fenomeno, il mobbizzato si trova in una condizione di isolamento, anche al di fuori del posto di lavoro, non trovando nessun interlocutore che capisca la sua situazione.

Rivolgendosi all’associazione il lavoratore: può essere accolto ed ascoltato dai consulenti; può usufruire, all’occorrenza, di colloqui a tariffe convenzionate con professionisti psicologi ed avvocati; può ricevere intermediazione gratuita con l’azienda, attraverso un incaricato dell’Associazione; può ricorrere in giudizio per il risarcimento del danno subito avvalendosi di avvocati che applicano tariffe agevolate, nel caso si ravvisino i presupposti per un’azione legale.

Tra i prossimi appuntamenti ricordiamo il ciclo di incontri che si terranno i giorni 12-13-19-20 marzo alle 15 presso la sede del Csv Polis di Imperia di via Vecchia Piemonte nr.83/4C sulla tematica del mobbing.

Tra gli argomenti trattati: le evoluzioni del mondo del lavoro in tempo di Covid 19 – il diritto allo smart-working-il diritto del lavoro, problematiche attuali – diritti e doveri - licenziamento e dimissioni per giusta causa-l'autodifesa verbale.

Interverranno il Presidente dell'associazione Filomena Masuzzo, gli avvocati Micali e Ziella, la consulente del lavoro Rubino e Pascale.



Sarà possibile partecipare anche da remoto, attraverso il link di google-meet che verrà fornito al momento dell'iscrizione che può essere richiesta tramite e-mail o telefono ai recapiti sotto indicati.



Per maggiori informazioni è possibile contattare l'associazione 'No Mobbing' ai seguenti recapiti: Tel: 3889987416, nomobbingassoc@libero.it.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione 'No Mobbing Imperia'.