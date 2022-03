La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo si attiva per l'Ucraina: aiuti e alloggi a disposizione dei profughi

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, su mandato del Vescovo Antonio, coordinerà le azioni di raccolta fondi per Caritas Ucraina e di accoglienza dei profughi che potrebbero arrivare nella nostra provincia.

La diocesi ha chiesto alle parrocchie di coinvolgere le proprie comunità per mettere a disposizione alloggi per l’accoglienza temporanea di persone o famiglie scappate dall’Ucraina o nuclei familiari disponibili ad accogliere nelle proprie abitazioni i profughi.

E’ stato anche chiesto di coinvolgere residenti ucraini del territorio per necessità linguistiche di traduzione o per un’iniziale mediazione culturale. La Diocesi manterrà il contatto con le famiglie e il tavolo di coordinamento composto dalle autorità che collaborano all’accoglienza straordinaria.

Chi vuole aderire all’iniziativa può scrivere una mail a ucraina@diocesiventimiglia.it, indicando che tipo di accoglienza che può effettuare. Per chi volesse fare offerte in denaro per la Caritas Ucraina può effettuare il suo versamento presso il conto diocesano (Banca Intesa codice iban: IT 14 Q 03069 09606 100000010068) specificando bene la causale ‘Caritas Ucraina’.