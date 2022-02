Casa di riposo 'Violante d'Albertis': il circolo PD "Quali sono le misure sulla sicurezza e le tempistiche?"

Il circolo PD di Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare interviene sulla casa di riposo Violante d’Albertis.

“Abbiamo da sempre al centro delle nostre politiche il bene pubblico e l'interesse dei cittadini – evidenzia il circolo – e, su un tema importante per la nostra comunità come quello della casa di riposo, ci domandiamo a che punto siano le promesse di rilancio del Sindaco, quali misure verranno apportate sul lato della sicurezza e con quali tempistiche, dato che il primo cittadino sanstevese affermava lo scorso novembre di voler fare una rivisitazione della logistica e riprogrammare su questa i servizi e per quanto riguarda le tempistiche di essere in contatto con l'Asl e che si tratta di qualcosa in itinere”.

Il circolo Pd ritiene la casa di riposo Violante D'Albertis un luogo strategico per l'accoglienza di coloro che hanno più sofferto la pandemia: “I nostri anziani e un luogo che rappresenta un'eccellenza sul territorio che deve ritrovare un rilancio. Auspichiamo che l'amministrazione al più presto renda fede alle sue promesse e come circolo saremo vigili nel verificare che dalle parole si passi ai fatti”.