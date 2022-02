La lettura obiettivo primario dell'istituto 'Fermi-Polo-Montale': alunni in giuria al Premio Strega Giovani 2022

Presso L’ISISS 'Fermi-Polo' a Ventimiglia e l’istituto 'Montale' di Bordighera, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza, si cerca da tempo una positiva valorizzazione della lettura, la cui centralità trova di anno in anno sempre un maggiore riscontro nella politica educativa, dal liceo Scienze Applicate, agli istituti tecnici e professionali.

Queste attività di lettura, volte al rafforzamento di competenze linguistiche, cognitive e culturali, ritenute dalla dirigente scolastica e dal gruppo docenti indispensabili nella formazione del cittadino, diventano in questo anno scolastico sempre di più e maggiormente mirate. Dalla partecipazione al progetto Pearson Social Reading, nei percorsi già svolti di “sanza ‘nfamia e sanza lodo”: gli ignavi e il coraggio di scegliere e Vivere la natura che hanno proposto temi di natura disciplinare e trasversale, attraverso la lettura e l’ascolto di brani di letteratura e saggistica, al cammino attualmente in svolgimento in 5S e 5T presso il Liceo OSA del plesso Montale: La passione di vivere, che, con la lettura collettiva ed individuale di testi letterari prossimi alla quotidianità e alle problematiche dei ragazzi di oggi, esalta gli aspetti vitali e meno consueti della produzione artistica di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. La scuola si è inoltre attivata anche per la partecipazione al concorso premio letterario Lions dedicato a Italo Calvino per la realizzazione di prefazioni scritte dagli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado; gli alunni sono stati coinvolti anche nella nuova e innovativa terza sezione, destinata ad opere multimediali inedite prodotte dagli studenti per raccontare la prefazione o postfazione di un testo letterario di Calvino attraverso video/animazioni e podcast.

Infine, il 25 febbraio la scuola ha avuto la comunicazione ufficiale della partecipazione al Premio Strega Giovani 2022 come giuria, gli alunni interessati dei tre plessi dell’Istituto riceveranno i testi in formato elettronico, subito dopo l'annuncio dei dodici candidati al Premio Strega 2022.

Il Premio Strega Giovani, promosso dalla Fondazione Bellonci e da Strega Alberti Benevento con il contributo della Camera di commercio di Roma e in collaborazione con Bper Banca, è una delle più prestigiose iniziative culturali italiane, di cui da oggi ci pregiamo di far parte attraverso i nostri alunni che saranno parte dei membri della giuria di oltre cinquecento ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado selezionate, distribuite in Italia e all’estero. Il premio ha l’obiettivo di far conoscere la narrativa italiana contemporanea presso il pubblico dei giovani adulti, cui si dà anche la possibilità di esprimere il proprio giudizio. I ragazzi diventano così protagonisti del mondo della cultura, crescendo come cittadini ed esseri umani, imparando a perseverare nella passione per la lettura.

“Un nuovo importantissimo tassello alla preziosa collana di iniziative culturali del nostro istituto, attraverso la fattiva collaborazione con istituzioni formative che operano nel campo dell’editoria e della promozione alla lettura” dichiarano dalla scuola.