Mercoledì a Ventimiglia la manifestazione contro la guerra in Ucraina con sindacati e partiti

'Scuola di Pace' di Ventimiglia e le altre associazioni, sindacati e partiti politici è impegnata a promuovere il presidio di mercoledì alle 17 presso l’isola pedonale di via Aprosio con via della Repubblica contro la guerra in Ucraina.

“Non dimentichiamo però le numerose guerre che devastano il mondo - dichiarano i promotori dell'iniziativa - in particolare le numerose vittime create dalla guerra e dalla repressione dei talebani in Afghanistan. Ci siamo impegnati a raccogliere quest’anno 5 mila euri a favore dell’ospedale di Kabul in ricordo di Gino Strada. In questo contesto grande successo ha avuto l’iniziativa dei piatti di asporto di domenica 27 febbraio: piatti preparati e donati dal Ristorante “A Marea” a Bordighera, di Romolo Giordano che ancora una volta ha dimostrato una grande sensibilità verso le attività di Gino Strada. L’iniziativa ha reso la somma di 1.464 euro. Ringraziamo l’ennesima prova di solidarietà dimostrata dalla popolazione del comprensorio intemelio”.