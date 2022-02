Sanremo: domani 'Scambi Presenta' nella Pigna, appuntamento dalle 15.30 in piazza Santa Brigida

Domani il cuore della Pigna tornerà a ospitare l'onda variopinta di 'Scambi Festival' con la sua versione carnevalesca battezzata 'Presenta'.

Dalle 15.30 in piazza Santa Brigida un pomeriggio all'insegna dell'inclusione, dello stare insieme e del confronto tra generazioni.

Chi vorrà esplorare il caleidoscopico mondo di 'Scambi' troverà la possibilità di: scambio di abiti usati, appendere sull’ulivo della piazza bigliettini con propositi e desideri, nella chiesa la proiezione di un video realizzato da ragazze e ragazzi di tutta Italia che raccontano i luoghi e i modi per costruire legami sociali.

Alle 16.30 la merenda in sala lettura e, infine, la chiusura con la serata in musica al Piña Social Club.

L’intenzione di ‘Presenta’ è quella di creare luoghi di interazione, ma anche intraprendere un viaggio temporale tra passato, presente e futuro, raccontando cos’è stato ‘Scambi’ e che cosa sarà.