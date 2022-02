Sanremo: ‘Scambi’ torna alla conquista della Pigna, appuntamento sabato in piazza Santa Brigida “La parola d’ordine è ‘inclusione’” (Video)

Nel nome dello squilibrio, ‘Scambi Festival’ è pronto a tornare alla conquista della Pigna, il centro storico di Sanremo.

Doveva essere un evento di Natale, poi la crisi pandemica ha rimescolato le carte e, ora, tutto è pronto per manifestarsi sotto le sembianze di un appuntamento dalle mille sfaccettature, in pieno stile ‘Scambi’.

“Vorremmo sottolineare la natura caleidoscopica dello squilibrio - spiegano i ragazzi di ‘Scambi’ - la mancanza di stabilità, infatti, è intimamente legata all’esistenza umana, eppure non si fa altro che tentare di sfuggirle. A volte, basterebbe forse accogliere il caos nelle nostre vite per accorgerci del suo sconfinato potenziale. È proprio nel tentativo di creare un ponte verso questa nuova sgangherata edizione, che abbiamo deciso di realizzare l’evento di ‘Scambi Presenta’ a Carnevale”.

L’appuntamento con ‘Scambi Presenta’ è fissato per, nel cuore della Pigna. Lì chi vorrà esplorare il variopinto mondo di ‘Scambi’ troverà le attività più disparate:, appendere sull’ulivo della piazzacon propositi e desideri, nella chiesa larealizzato da ragazze e ragazzi di tutta Italia che raccontano i luoghi e i modi per costruire legami sociali. Alle 16.30 lain sala lettura e, infine, la chiusura con la serata in musica alL’intenzione di ‘Presenta’ è quella di creare luoghi di interazione, ma anche intraprendere un viaggio temporale tra passato, presente e futuro, raccontando