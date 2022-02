Due locali di Imperia si uniscono per una sera, lunedì raccolta fondi per l'Istituto Alberghiero di Taggia

Lunedì 28, a Imperia, Kilo e Surf, due locali di Oneglia e Porto Maurizio collaboreranno per raccogliere fondi a favore dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. E' una iniziativa nata dalla volontà di Jacopo, Andrea e Ivan per fare qualcosa a favore dell'Istituto Ruffini - Aicardi.

Loro non sono ex studenti ma come imprenditori hanno capito l'importanza della formazione offerta da questa scuola. Così per una sera, i due locali uniranno le proprie forze al Prino presso Kilo e metteranno a disposizione dei clienti il meglio dei loro menù. Sarà una proposta originale, fatta di piatti iconici contaminati da una e l'altra cucina. L'unione di tradizione e innovazione per una buona causa.