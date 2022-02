Bordighera: domenica 'Carnevale in masche... rina', la manifestazione del Comune in piazza della Stazione

Domenica 27 febbraio appuntamento a Bordighera per “Carnevale in Masche… rina”: dalle 14.30 alle 18, piazza della Stazione diventerà teatro di una grande festa dedicata ai bambini e alle famiglie. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, con tante attrazioni.

Equilibristi con scenografici costumi da farfalla daranno vita ad uno spettacolo di colori e musica e poi ci sarà spazio per la baby dance, la macchina della neve, mascotte, bolle di sapone e tantissimi palloncini – rigorosamente biodegradabili ed ecologici.​



"Una vera festa per tornare a celebrare il Carnevale dopo i difficili momenti dell’ultimo biennio; alla luce dei dati incoraggianti sull’evoluzione dello scenario e ferme restando tutte le misure anticontagio, abbiamo voluto pensare ai più piccoli con animazioni scelte su misura per loro" - commenta l’Assessore Melina Rodà - Le parole d’odine saranno allegria e spensieratezza: aspettiamo tutti domenica in piazza della Stazione per divertirci insieme “in masche… rina".