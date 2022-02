Sanremo: a fine mese 500 partecipanti alla 'Urban Ultra & Trail', appuntamento sportivo che porta turismo

Appuntamento di grande rilievo, sportivo e turistico, quello di fine febbraio per la città di Sanremo. Si svolgerà infatti una gara che richiamerà l’attenzione di quasi 500 partecipanti e che vedrà ovviamente importanti presenze negli alberghi.

L’organizzazione, come sempre in questi casi, è della ‘Sanremo Bike School’ che porterà nelle strade, nel centro storico e nell’entroterra matuziano, la ‘Urban Ultra & Trail’. Si tratta di una importantissima gara, una delle 52 al mondo, che consentono ai partecipanti di conseguire punti per la qualificazione alle ‘World Series’, ovvero i mondiali della categoria.

L’appuntamento è per domenica 27 febbraio con la suddivisione in tre gare specifiche: la 10 km, che si svolge interamente nel centro storico ed è volta a mostrare la bellezza della Pigna e delle altre particolarità di Sanremo; una 32 km che girerà nell’entroterra, tra monte Carparo, monte Caggio e monte Bignone; e una massacrante 60 km che unirà sette comuni (Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallebona, Seborga, Perinaldo, Apricale, Bajardo).

La partenza, per tutte e tre le gare, sarà da piazza Borea D’Olmo, da poco ristrutturata con la nuova pavimentazione e con un passaggio davanti al mitico Ariston mentre l’arrivo è previsto in piazza Cassini. La corsa più lunga partirà alle 6.30, la 32 km alle 8 e la 10 km alle 10. Quest’ultima, oltre che nella Pigna, ‘girerà’ tra villa Nobel, Villa Ormond, il porto, la ciclabile e sulla spiaggia dei bagni in centro. Le altre due si dirigeranno verso San Romolo e poi in un anello che riporterà i partecipanti a Sanremo.

Come detto sono previsti circa 450 partecipanti tra tutte le 3 gare, con esponenti importanti del settore a livello continentale. Sul piano turistico da evidenziare che arriveranno al 98% da fuori Liguria, tra cui Valle D’Aosta, Trentino, Emilia, Piemonte e da paesi esteri come Francia, Svizzera, Belgio. Uno addirittura da Israele. Per il ‘controllo’ della gara, la ‘SBS’ ha messo in piedi un ‘esercito’ di persone, circa 200, che si avvicenderanno sul percorso in qualità di commissari, insieme alla Protezione Civile di Ospedaletti e Bordighera, il Soccorso Alpino, le Pubbliche Assistenze e ovviamente le Forze dell’Ordine.

Ma non sarà solo un weekend di sport, perché verrà abbinato a un importante convegno che si svolgerà il giorno prima, sabato 26, a Villa Nobel sempre a Sanremo. Il tema è ‘Lo sport come cura o malattia? In medio stat virtus’, al quale parteciperanno atleti e medici. Tra loro Fausto Parigi che, oltre a essere campione italiano sulle ultra distanze è anche medico anestesista in Asl 1. Ci saranno anche i Dottori: Alessandro Bellanca, Maurizio Bergaglia, Federico Vergni, Stefano Beschi, Francesco Boraso, Fulvio Albè, Gianfranco Trapani, Simone Diamantini e Claudio Rapetto.

L’appuntamento con il convegno, al quale per le normative Covid potrà partecipare un massimo di 70 persone (solo su prenotazione), si svolgerà dalle 14 alle 18 nella storica Villa Nobel di corso Cavallotti.