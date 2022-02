Sanremo: Massimo Di Cataldo ricorda l’amico Amedeo Grisi “Bravo musicista, grandissimo cantante, bellissima persona” (Video)

È una giornata triste per il mondo musicale sanremese. La morte di Amedeo Grisi lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo amavano, che amavano la sua musica e la sua arte.



Ai tanti messaggi in suo ricordo si sono aggiunte anche le parole del cantautore romano Massimo Di Cataldo, amico di Amedeo e compagno di avventura musicale nel progetto di raccolta fondi per ‘Aisla’. Insieme a Larry Camarda è intervenuto questo pomeriggio al microfono di Maurilio Giordana sulle frequenze di Radio Onda Ligure.