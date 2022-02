Sanremo: lutto nel mondo della musica locale, è morto il cantautore Amedeo Grisi

Il mondo della musica locale è in lutto per la morte di Amedeo Grisi, cantautore e chitarrista sanremese. Se n’è andato dopo aver lottato per anni contro la Sla, malattia cha ha saputo raccontare anche attraverso i social fino al tragico epilogo.

Qualche mese fa il suo ‘testamento’ pubblico, un post nel quale annunciava la scelta di rinunciare alla possibilità di un intervento di tracheotomia, scegliendo invece la strada dell’eutanasia.



“A noi malati di Sla viene concesso di decidere se ‘andare avanti’ facendo una tracheotomia che vorrebbe dire un tubo in gola e altri tubi nello stomaco per essere alimentato inchiodato in un letto e comunicare con un comunicatore vocale con una aspettativa di ‘vita’ di inferno di due anni altrimenti l’altra possibilità quella di fermarsi e sottopormi a un’eutanasia - scriveva Grisi - io ho scelto la seconda perché la prima non mi appartiene e perché il desiderio è quello di tornare a essere libero. Mi scuso con tutte le persone pi sensibili per aver espresso questa mia volontà”.

E poi concludeva: “Io sono pronto! Sono sicuro che per qualcuno, più di uno, non andrò mai via veramente. Il potere della musica e dell’amore ci rende immortali. Tutto quello che fai rimane”.

Musicista e compositore, Amedeo Grisi ha iniziato la sua lunga carriera alla fine degli anni ’90 frequentando diversi corsi di canto per poi pubblicare nel 2014 il suo primo album “Femmina” del quale è autore sia dei testi che delle musiche. Due anni dopo ha presentato il suo disco al Teatro Ariston, mentre nel 2015 al Teatro del Casinò ha tenuto un concerto in acustico per la presentazione di altri brani inediti. Ha partecipato spesso anche a eventi organizzati dal Comune di Sanremo, come il concerto per la Festa della Città in piazza Borea d’Olmo nel 2015. Ha portato la sua musica in strada suonando anche nel centro storico della Città dei Fiori. Nel 2017 il via alla serie di concerti “Ancora uno” al Casinò e a Santa Tecla. L’anno successivo il grande regalo del duetto con Claudio Baglioni all’oratorio di Santa Brigida nella Pigna. Nel suo ultimo live “Faccia a faccia” ha duettato con sua figlia Alice nel brano “Sto cercando te”.



I suoi ultimi anni sono stati dedicati alla raccolta fondi per la ricerca contro la Sla, aiutato anche dall’amico Massimo di Cataldo.

Perché, come diceva Amedeo: “Tutto quello che fai rimane”.

“Mi piace ricordarti sorridente in quel giorno in cui realizzasti il sogno di un duetto speciale. Buon viaggio Amedeo”, questo il ricordo del sindaco Alberto Biancheri che ha postato su Instagram una foto del duetto con Claudio Baglioni.

Così lo ricorda l'amico Larry Camarda, musicista, disegnatore e organizzatore di eventi musicali: “Un ragazzo che conoscevo da quando era bambino, divenuto artista di talento. È partito per una guerra da cui non è tornato, terribile e ingiusta, come tutte le guerre. Rimangono le sue belle canzoni e il rimpianto di non poterle più ascoltare dal vivo”.