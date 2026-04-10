Mobilitazione di soccorsi a Camporosso, si alza in volo anche l'elicottero Grifo (Video)

Mobilitazione di soccorsi, in serata, in una casa in strada Turistica a Camporosso. Si è alzato in volo anche l'elicottero Grifo.

Sul posto sono giunti tempestivamente un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia per soccorrere un 37enne.

Non è passato, però, inosservato l'intervento dell'elisoccorso che, dopo aver sorvolato più volte la città e l'autostrada per tentare di far calare direttamente i soccorritori sul posto, alla fine è atterrato al campo Zaccari da dove l'uomo è stato poi elitrasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.