Sanremo, nuove classificazioni dei punti di balneazione: aggiornamenti su corso Trento Trieste e foce del rio Bernardo

A seguito del decreto della Regione Liguria relativo alla classificazione dei punti di balneazione, arrivano importanti aggiornamenti per il litorale di Sanremo.
La zona di corso Trento Trieste, dopo la fase di monitoraggio dello scorso anno – durante la quale le spiagge tra i due porti erano risultate balneabili grazie alla sospensiva del Tar su un precedente provvedimento di Arpal – torna oggi a essere inserita nella nuova area di balneazione compresa tra la foce del rio San Francesco e la scogliera antistante la struttura del Morgana, risultando quindi balneabile.
Un’altra modifica riguarda il tratto di litorale in prossimità della foce del rio Bernardo, ora classificato con due nuovi punti di balneazione, situati rispettivamente a ponente e a levante del pennello alla foce. Il punto a ponente, che interessa una piccola porzione di spiaggia libera, è però soggetto a divieto permanente di balneazione in base alla classificazione di Arpal.
Contestualmente, il sindaco Alessandro Mager, a seguito degli interventi di riparazione della condotta fognaria di via Gavagnin, ha firmato un’ordinanza che revoca i divieti di balneazione su tutto il litorale precedentemente interessato dalle limitazioni.