Ascolto e aiuto contro la violenza, Noi4You festeggia dieci anni di impegno: cena di beneficenza a Bordighera (Foto e video)

Noi4You festeggia il decimo anniversario dell’apertura dello sportello con una cena di beneficenza, organizzata ieri sera presso il ristorante Garden Bistrot a Bordighera, a sostegno delle attività di educazione al rispetto nelle scuole e al sostegno delle utenti dello sportello.

Un momento conviviale per ripercorrere i risultati raggiunti in questo arco temporale e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la nascita e la crescita dello sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza. Durante la serata sono state, infatti, consegnate targhe di riconoscenza ai benefattori di Noi4You.

Noi4You è uno sportello dedicato all’ascolto e all’aiuto contro la violenza pensato principalmente per dar voce alle donne così spesso negate nella loro stessa realtà e anche agli uomini in situazioni di difficoltà. L’associazione NOi4You è senza scopo di lucro, è nata nel 2014 e pone attenzione anche a tutte quelle forme di violenza, subdole o palesi, che si presentano in moltissime realtà troppo spesso ignorate. Si propone di promuovere e sostenere l’autonomia culturale, professionale e in particolare di diffondere la cultura del rispetto di genere e del rispetto in tutti i rapporti umani. Presso lo sportello, operativo 7 giorni su 7 h 24, operatrici e operatori volontari, appositamente formati, ascoltano le storie che le persone vogliono narrare e le affiancano insieme con le psicologhe nella ricerca di possibili soluzioni. Noi4You, inoltre, mette a disposizione gratuitamente consulenze psicologiche, legali e mediche.

Noi4You negli anni ha proposto e organizzato eventi di sensibilizzazione, convegni, incontri con le scuole oltre a fornire sostegno morale e psicologico con volontari formati, assistenza psicologica gratuita, assistenza legale gratuita, percorso di uscita dalla situazione di violenza, aiuto concreto con forze dell'ordine, pronto soccorso, medici, psicologi e assistenti sociali. Il primo sportello è stato aperto a Bordighera, poi, successivamente, si sono aperte sedi anche ad Arma di Taggia, Cuneo, Mentone e Reggio Calabria.