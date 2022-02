Genova: incendio al camion 'Love Fruit' a Diano Marina, la Corte d'Appello conferma le condanne di primo grado

Sono state confermate in appello le condanne espresse a Imperia in primo grado, nei confronti dei tre imputati per l’incendio che ha distrutto il camion di frutta e verdura, appartenente alla ditta 'Love Fruit' di Giuseppe Attisano, commerciante ortofrutticolo calabrese d’origine e residente a Diano Marina.

Il rogo, lo ricordiamo, è stato appiccato nella città degli aranci la sera del 29 marzo dello scorso anno in piazza Taramasco, dove il mezzo era parcheggiato. In Appello sono state confermate le seguenti condanne: 3 anni e 10 mesi di carcere ad Antonio De Marte (difeso dal legale Luca Ritzu), 2 anni e 8 mesi al figlio Giovanni De Marte mentre 2 anni e 10 mesi sono stati comminati al terzo imputato, Domenico Gioffrè. Quest’ultimi due imputati sono assistiti dall’avvocato Marco Bosio.

L'inchiesta, denominata 'Ritorno di fiamma', è stata condotta dai Carabinieri della sezione operativa di Imperia in sinergia con i militari della città degli aranci. Dall’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza pubblica dei comuni del dianese emergeva il transito nella zona, la sera del 29 marzo (in pieno lockdown) di una Fiat Panda. Gli accertamenti condotti avrebbero stabilito che l'auto era di Antonio De Marte, già noto alle forze dell’ordine.

La sera stessa i Carabinieri si recarono presso la sua abitazione constatando che il cofano motore del veicolo parcheggiato era caldo al tatto, le portiere erano aperte e l’abitacolo emanava un forte odore di benzina. Secondo il pm Antonella Politi, Giovanni De Marte poco prima dell’incendio, si sarebbe recato presso un distributore di benzina per riempire una tanica. Nel frattempo, il padre Antonio e Domenico Gioffrè arrivarono ad una tabaccheria vicina al luogo dell’incendio a bordo dell’auto di quest’ultimo, un’Audi S3.

Antonio salì sulla Fiat panda con Giovanni De Marte e si recò nei pressi di piazza Taramasco, dove il mezzo sostava, e lì avrebbero appiccato il fuoco. Poi risalì in auto e si allontanò in direzione dell’abitazione. Il tutto sotto la sorveglianza del presunto 'palo', Domenico Gioffrè. In quel periodo Antonio De Marte e Domenico Gioffrè erano sottoposti a detenzione domiciliare che, per l'accusa venne violata per la commettere il reato.

L’avvocato Bosio farà ora ricorso in Cassazione, in particolare in merito alla posizione di Gioffrè: l’imputato non sarebbe identificabile dalle immagini estrapolate dalla videosorveglianza cittadina e sul punto inoltre, non sarebbe stata effettuata una perizia fisiognomica o altro tipo di accertamento tecnico che possa portare ad una sua individuazione precisa. Inoltre, la sera della perquisizione i militari dell’Arma non hanno sequestrato, né visionato, gli abiti indossati dagli indagati e ciò avrebbe potuto dirimere dubbi in merito alla loro identificazione.