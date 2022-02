Festival di Sanremo: il sindaco Biancheri "Soddisfatto, penso già al prossimo e spero che vedremo una città attiva al 100%"

"Sono pienamente soddisfatto, anzi con la testa sto pensando già al prossimo, quello del 2023 che Festival sarà? Cosa ci aspetta? Mi auguro che sarà il Festival dove vedremo al 100% una città attiva da ogni angolo. Mi piacerebbe tanto preparare un Festival strepitoso sull'onda con cui usciamo da questa settimana".

Questo lo sguardo rivolto al futuro del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri a poche ore da una finale da record del 72° Festival della canzone italiana. Gli ascolti ancora una volta premiano la direzione artistica e la conduzione di Amadeus ma è anche l'immagine della città vista in questi giorni, a far pensare di mettere a frutto il risultato dell'ultima settimana. Il primo cittadino punta proprio a questo: un ritorno del Festival e del clima di festa che si viveva in tutta Sanremo, prima dell'arrivo del Covid.





Oggi Biancheri analizza l'andamento della settimana festivaliera sottolineando: "Gli ultimi due giorni sono stati impegnativi, soprattutto fuori dal teatro Ariston. C'è stata ieri tanta gente in città, devo dire che le forze dell'ordine insieme alla polizia municipale e volontari hanno fatto un lavoro incredibile. C'è stata molta attenzione e su questo voglio fare un ringraziamento per Amaie Energia, il tendone del Pronto Soccorso, la nostra ASL. Tante persone, donne e uomini che hanno lavorato per far si di arrivare a questa giornata". Oggi Biancheri analizza l'andamento della settimana festivaliera sottolineando: "Gli ultimi due giorni sono stati impegnativi, soprattutto fuori dal teatro Ariston. C'è stata ieri tanta gente in città, devo dire che le forze dell'ordine insieme alla polizia municipale e volontari hanno fatto un lavoro incredibile. C'è stata molta attenzione e su questo voglio fare un ringraziamento per Amaie Energia, il tendone del Pronto Soccorso, la nostra ASL. Tante persone, donne e uomini che hanno lavorato per far si di arrivare a questa giornata".

La finale del Festival di Sanremo 2022 ancora una volte infrange ogni record. "Gli ascolti parlano da soli. - sottolinea il sindaco - E' un Festival dei record che è anche difficile spiegarsi rispetto all'anno precedente o alle altre edizioni. La gente è stata in casa incollata al televisore. Il 75% delle persone durante la premiazione di ieri sera guardava Rai1, Sanremo e il Festival. Un grande lavoro da parte di Amadeus, il direttore artistico e di tutti gli uomini e donne della Rai. Grandi testi delle canzoni. Sono stati quelli che hanno tenuto incollati gli italiani al televisore".

Ci sono tutti gli elementi per pensare a un 'Amadeus' quater? "Di questo non ne abbiamo parlato, visto che siamo in pieno Festival. Impossibile? No. - risponde Alberto Biancheri - Credo ci siano delle possibilità affinché Amadeus faccia il quarto perchè i numeri parlano da soli e secondo me è un uomo a cui piacciono le sfide e sarà tentato a farci un pensiero serio se fare la quarta edizione. Vedremo".