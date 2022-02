Ventimiglia: domani manifestazione di Amnesty International in Francia, chiusa l'Aurelia dalle 17

Vista la manifestazione di domani, organizzata da Amnesty International in territorio francese, il Comune di Ventimiglia ha interdetto dalle 17 e sino al termine della manifestazione, il traffico veicolare con direzione Francia alla frontiera di Ponte San Ludovico.

Sarà presente, come da accordi del Comune con la Questura, una pattuglia della polizia locale al bivio sull’Aurelia in frazione Latte dove, dalle 17, provvederà a deviare tutto il traffico diretto in Francia verso la frontiera di ponte San Luigi.

Non sono esclusi cambi di programma in base al l’andamento della manifestazione e, comunque, la pattuglia della Polizia locale di Ventimiglia sarà presente per indirizzare gli automobilisti.