Ventimiglia: cancellazione stagione teatrale, Sinistra Italiana "Amministrazione Scullino non considera la cultura"

"La notizia della cancellazione della stagione del teatro comunale di Ventimiglia e della mancata riapertura sino alla prossima stagione caratterizza l’inaccettabile comportamento dell’Amministrazione comunale di Ventimiglia".

E' quanto denunciato da Sinistra Italiana Intemelia e poi hanno aggiunto: "È una ulteriore dimostrazione di come l’amministrazione Scullino non tenga in nessuna considerazione la cultura e non colga l’importanza della riapertura del teatro comunale soprattutto dopo la chiusura forzata per l’emergenza pandemica. Proprio in questa fase è necessaria e più sentita l’esigenza di riattivare tutti i presidi sociali e culturali della città. Oggi nessuna norma vieta la riapertura dei teatri seppure con un minimo di limitazione".



"Tutti gli altri teatri agibili della provincia sono aperti, non apre solo il teatro di Ventimiglia. A Ventimiglia l’amministrazione comunale è molto impegnata in continui litigi per beghe interne tra le diverse componenti politiche della giunta, mentre langue la soluzione delle diverse problematiche che investono la città. - affermano - Tra le più urgenti quella di affrontare veramente, per dare una soluzione alle gravi condizioni materiali, morali e umanitarie dei molti migranti in transito, (tra cui numerose famiglie con bambini, donne sole, minori non accompagnati) costretti a sopravvivere all’addiaccio in attesa di poter attraversare il confine verso la Francia".