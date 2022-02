Nel fine settimana torna a Sanremo la manifestazione ‘Saldi di gioia’: le grandi occasioni si sposano con il Festival

Nel fine settimana a Sanremo torna ‘Saldi di gioia’, un’occasione unica per vivere lo shopping nelle giornate del 72° Festival della Canzone Italiana.

I commercianti, i ristoranti e i bar sanremesi vi aspettano con offerte uniche e prezzi irripetibili sulla collezione invernale, oltre alle anticipazioni delle collezioni primaverili.

Lungo il percorso, nel cuore di Sanremo i commercianti esporranno i capi scontati per vivere al meglio le due giornate. Non c’è momento migliore per fare acquisti durante i saldi invernali.

I negozi di Sanremo saranno aperti tutto il giorno dalle 9 alle 20 sabato 5 e domenica 6 febbraio. Non mancate!